Povia: «Il Green pass sta sulle pa…e a tutti, anche ai vaccinati. Sabato in piazza c’era gente normale» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sta, Povia, alla criminalizzazione della piazza No Green pass tout court e, non avendo mai nascosto la sua contrarietà al certificato verde, ammette: «Ci sarei dovuto essere anche io, ma avevo già dato la parola per essere presente a un altro evento». Povia: «Il Green pass sta sulle pa…e a tutti» «In quella manifestazione, Sabato a Roma in piazza del Popolo, c’erano persone normalissime. Famiglie, persone disabili, lavoratori, persone pacifiche e non violente. vaccinati e non. Perché il Green pass – ha sottolineato il cantante – sta sulle palle a tutti, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sta,, alla criminalizzazione dellaNotout court e, non avendo mai nascosto la sua contrarietà al certificato verde, ammette: «Ci sarei dovuto essereio, ma avevo già dato la parola per essere presente a un altro evento».: «Ilsta» «In quella manifestazione,a Roma indel Popolo,no persone normalissime. Famiglie, persone disabili, lavoratori, persone pacifiche e non violente.e non. Perché il– ha sottolineato il cantante – stapalle a, ...

