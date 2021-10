“Perché il mio fratellino è disabile?”| La risposta è una lezione per imparare a vivere (Di lunedì 11 ottobre 2021) Molto spesso di fronte a una sofferenza innocente ci chidiamo Perché Dio la permetta. Ma la risposta dell’arcivescovo a una bambina di sei anni è a dir poco sorprendente. L’aneddoto è stato condiviso dal vescovo Joseph Kurtz durante un’intervista a News In Depth, programma televisivo americano della Cbs. La bambina che ha posto la domanda L'articolo “Perché il mio fratellino è disabile?” La risposta è una lezione per imparare a vivere proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Molto spesso di fronte a una sofferenza innocente ci chidiamoDio la permetta. Ma ladell’arcivescovo a una bambina di sei anni è a dir poco sorprendente. L’aneddoto è stato condiviso dal vescovo Joseph Kurtz durante un’intervista a News In Depth, programma televisivo americano della Cbs. La bambina che ha posto la domanda L'articolo “il mio?” Laè unaperproviene da La Luce di Maria.

Advertising

CarloCalenda : Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo person… - NicolaPorro : Sulla #riformacatasto ci stanno prendendo per i fondelli. Ecco perché nel mio editoriale su @ilgiornale ?? - LucaBizzarri : @oraize No. Anzi se il vaccino fosse davvero “pericoloso” (e non lo è) e “poco utile” (e non lo è), il mio giudizio… - weasIeydivino : @creepvfinn @Chattareal1 MI È VENUTO IN MENTE CHE OGGI AVEVO PRESTATONIL MIO LIBRO DI GRAMMATICA AL PROF PERCHÉ AVE… - aliabilityy : Mio secondo anno a Bologna ancora non so quale sia la nomenclatura esatta per tigelle crescentine gnocco fritto e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mio Andrea Damante felice dopo Giulia De Lellis: un anno con Elisa Visari. Ma qualcosa non torna ' Un anno di noi in giro per il mondo, Ti amo amore mio' la dedica del dj veronese. Qualcosa, ... Credevo di sbagliarmi anche perché fino a pochi giorni fa ci siamo sentiti, era ripreso un po' il ...

morto Granville Adams, era Zahir Arif in Oz: aveva 58 anni Tu sei mio fratello e io sono un essere umano migliore perché ti ho conosciuto RIP G.'. L'attore Kirk Acevedo , che aveva condiviso con Adams il set di OZ, ha scritto commosso: 'Ho perso mio fratello ...

"Nessuno mi affitta casa perchè porto il velo". La denuncia di Tasnim Ali, influencer che racconta la sua cultura su TikTok Repubblica Roma ' Un anno di noi in giro per il mondo, Ti amo amore' la dedica del dj veronese. Qualcosa, ... Credevo di sbagliarmi anchefino a pochi giorni fa ci siamo sentiti, era ripreso un po' il ...Tu seifratello e io sono un essere umano miglioreti ho conosciuto RIP G.'. L'attore Kirk Acevedo , che aveva condiviso con Adams il set di OZ, ha scritto commosso: 'Ho persofratello ...