No green pass | Montesano | “Castellino aveva un daspo | chi gli ha permesso di salire sul palco?”

"Il segreto di Pulcinella è che alla manifestazione in Piazza del Popolo ci fosse Giuliano Castellino, ameno 'ragazzone' che, come tutti sanno, aveva persino un daspo. Quindi, non doveva avere la possibilità di salire sul palco e parlare. Perché l'hanno lasciato fare? Chi lo ha permesso?". Così Enrico Montesano all'Adnkronos, commentando gli episodi di violenza successivi alla manifestazione no green pass di sabato a Roma. "Come tutti possono sentire dai video in circolazione, Castellino ha detto 'Andiamoci a prendere la Cgil', l'ha detto sul palco. Tra il finire della manifestazione e l'arrivo del corteo alla sede della Cgil ci voleva più di mezz'ora, quindi le forze dell'ordine ...

