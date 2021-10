Myriam Catania e Quentin Kammermann, silenzio rotto sulla crisi: “Nulla è certo” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi è un altro giorno, Quentin Kammermann rompe il silenzio sulla crisi con Myriam Catania: “Nulla è certo” Nei mesi scorsi Myriam Catania ed il fidanzato Quentin Kammermann aveva annunciato la fine della loro relazione con un post su Instagram pubblicato da pubblicitario francese. Tale notizia aveva lasciato stupiti tutti coloro che avevano seguito l’amore tra le coppia anche attraverso la partecipazione dell’attrice al Grande Fratello Vip tuttavia dopo alcune settimane i due hanno smentito tutto, annunciando di essere ritornati nuovamente insieme. Adesso a fare chiarezza sulla loro crisi e sui motivi della rottura e spiegare meglio ... Leggi su cityroma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi è un altro giorno,rompe ilcon: “” Nei mesi scorsied il fidanzatoaveva annunciato la fine della loro relazione con un post su Instagram pubblicato da pubblicitario francese. Tale notizia aveva lasciato stupiti tutti coloro che avevano seguito l’amore tra le coppia anche attraverso la partecipazione dell’attrice al Grande Fratello Vip tuttavia dopo alcune settimane i due hanno smentito tutto, annunciando di essere ritornati nuovamente insieme. Adesso a fare chiarezzaloroe sui motivi della rottura e spiegare meglio ...

