Meteo: ondata di freddo sull’Italia, temperature a picco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ultimi giorni di sole caldo: un vortice di freddo è in arrivo sull’Italia. Porterà un considerevole calo delle temperature e perfino neve a quote basse. I Meteorologi anticipano un vortice ciclonico alimentato da fredde correnti di origine artica. Un fenomeno che porterà un’ulteriore fase instabile su alcune regioni italiane. Maltempo, costa adriatica e il Sud La settimana si è aperta all’insegna dell’instabilità sul versante adriatico e sulle regioni del Sud. Queste più di altre sono le aree dove saranno possibili rovesci di pioggia alternati a qualche pausa asciutta. Da domani, martedì 12 ottobre, pian piano su tutta l’Italia arriverà il freddo. Dalle regioni scandinave, dopo aver attraversato l’Europa, al Nord arriveranno i venti di Bora che scivoleranno per tutto il Mediterraneo dando origine a un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ultimi giorni di sole caldo: un vortice diè in arrivo. Porterà un considerevole calo dellee perfino neve a quote basse. Irologi anticipano un vortice ciclonico alimentato da fredde correnti di origine artica. Un fenomeno che porterà un’ulteriore fase instabile su alcune regioni italiane. Maltempo, costa adriatica e il Sud La settimana si è aperta all’insegna dell’instabilità sul versante adriatico e sulle regioni del Sud. Queste più di altre sono le aree dove saranno possibili rovesci di pioggia alternati a qualche pausa asciutta. Da domani, martedì 12 ottobre, pian piano su tutta l’Italia arriverà il. Dalle regioni scandinave, dopo aver attraversato l’Europa, al Nord arriveranno i venti di Bora che scivoleranno per tutto il Mediterraneo dando origine a un ...

