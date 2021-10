Mendy resta in carcere: respinta la richiesta di libertà condizionata (Di lunedì 11 ottobre 2021) richiesta respinta: Benjamin Mendy resta in carcere. Il terzino del Manchester City, che dovrà affrontare un processo per stupro ai danni di tre diverse donne il 24 gennaio prossimo, aveva presentato ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021): Benjaminin. Il terzino del Manchester City, che dovrà affrontare un processo per stupro ai danni di tre diverse donne il 24 gennaio prossimo, aveva presentato ...

