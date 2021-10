Marsiglia | prova a entrare in ospedale col green pass di Macron | “Era una burla”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – Cerca diincon un“a caso”: quello del presidente Emmanuel. Unche non desta sospetti: quello diUn 19enne è stato arrestato in Francia, a, perché ha esibito nientemeno che ildiperin. L’episodio si sarebbe verificato martedì scorso a. Qui il giovane aveva presentato il falso documento peralla struttura sanitaria Sainte-Marguerite. Il Qr code presidenziale diffuso su internet Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, ragazzo doveva accedere all’per fareuna ...

Advertising

russopino65 : @ego_sono @Elisa34012803 Prova a farti un giro a Marsiglia..... - junews24com : Calciomercato Juve: il Milan prova a soffiare l'obiettivo a centrocampo. Ultime - - marsiglia_lara : RT @insorgipopolo: Paul Labile Pogba prova gusto a vederci impazzire. - Carlo_Ps : RT @ilriformista: Addio all''uomo dalle mille vite'. Aveva 78 anni. L'annuncio di un tumore allo stomaco in tv: 'Bisogna accettare che a un… - ilriformista : Addio all''uomo dalle mille vite'. Aveva 78 anni. L'annuncio di un tumore allo stomaco in tv: 'Bisogna accettare ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia prova

Il Primato Nazionale

I tanti impegni ravvicinati metteranno allai ragazzi di Sarri. La settimana si apre con il ... Il 21 impegno casalingo con l'Olympique(ore 18.45), tre giorni dopo squadra a Verona con ...... e la story su Instagram (poi rimossa) dopo Sassuolo - Inter ne è lalampante. Un malumore ... e qualcuno come ilsi sta già adoperando per gettare le basi per un trasferimento già nei ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Il Napoli che prende il volo aumentando il vantaggio, lâ??Atalanta che recupera e si riporta in zona Champions. Sono le squadre di Spalletti e Gasperini le apparenti ...Calcio. Serie A: un mese di scontri diretti, Napoli prova la fuga. Grosse difficoltà tra le due soste per Inter, Juve e le romaneROMA, 10 OTT - Il Napoli che prende il volo aumentando il vantaggio, l' ...