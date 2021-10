Marino | “Con noi rapporto diretto con Regione e Governo per il bene della Città”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Mancano 7 giorni al ballottaggio che decreterà il prossimo Sindaco di Caserta che vede da un lato l’uscente Carlo, Sindaco uscente del PD, e Gianpiero Zinzi, consigliere regionaleLega. A far chiarezza sui programmi l’avvocato Gian Piero Menditto coordinatore politicolista ORIGINI:” Credo che in questi ultimi giorni di campagna elettorale si debba porre l’accento solo sui programmi e contenuti ossia non fossilizzarsi sulla diatriba politica in quanto è chiaro come Zinzi sia espressioneLega edel PD. Chiarito il quadro politico si deve evidenziare un aspetto purtroppo non noto a tutti i cittadini ossia, come l’attuale amministrazione abbia iniziato un percorso di riqualificazione di svariate parti...