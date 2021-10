Lulù Selassié in crisi nera dopo la decisione di Manuel Bortuzzo: piange e se la prende col GF Vip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lulù Selassié, sembra finita con Manuel Bortuzzo. Al GF Vip 6 il nuotatore ha messo fine alla sua “storia” con la principessa dicendole chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. È successo tutto domenica 10 ottobre 2021 dopo una lunga serie di discussioni e scenate di gelosia, ma la sorella di Jessica e Clarissa non è sembrata molto d’accordo con la decisione del coinquilino. In serata ha infatti chiesto al vippone un secondo confronto dove gli ha letteralmente implorato di avere una seconda chance, come riporta il sito Biccy. “Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021), sembra finita con. Al GF Vip 6 il nuotatore ha messo fine alla sua “storia” con la principessa dicendole chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. È successo tutto domenica 10 ottobre 2021una lunga serie di discussioni e scenate di gelosia, ma la sorella di Jessica e Clarissa non è sembrata molto d’accordo con ladel coinquilino. In serata ha infatti chiesto al vippone un secondo confronto dove gli ha letteralmente implorato di avere una seconda chance, come riporta il sito Biccy. “Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina, dai. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona ...

Advertising

Diregiovani : Manuel Bortuzzo ha deciso di chiudere la storia con Lulù Selassiè. Per il 22enne triestino la situazione non può ev… - Unf_Tweet : - EleonoraDAmore : L’errore di vedere #LuluSelassie al #GFvip solo come una ‘sottona’ - zazoomblog : Lulù Selassié scoppia a piangere e incolpa il GF per la fine della sua storia con Manuel - #Selassié #scoppia… - Ginevra36958 : RT @heythreshold: 'abbiamo già parlato io e manu, ci vogliamo bene e vogliamo goderci i momenti belli che ci regala la vita' comprensione… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié GF Vip, Lulù in lacrime per Bortuzzo: 'Devono lasciarci in pace' Lulù Hailé Selassié è scoppiata in lacrime e si è sfogata con la sorella Clarissa dopo che Manuel Bortuzzo ha archiviato la loro liaison. Argomenti trattati Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié: la ...

Lulù Selassié scoppia a piangere e incolpa il GF per la fine della sua storia con Manuel Manuel Bortuzzo ieri ha messo fine alla sua "storia" con Lulù Selassié . Il nuotatore ha detto chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. Eppure la principessa sembra non accettare ...

Manuel Bortuzzo ecco cosa pensano i suoi genitori di Lul Selassi le loro parole Gossip News Hailéè scoppiata in lacrime e si è sfogata con la sorella Clarissa dopo che Manuel Bortuzzo ha archiviato la loro liaison. Argomenti trattati Manuel Bortuzzo eHailé: la ...Manuel Bortuzzo ieri ha messo fine alla sua "storia" con. Il nuotatore ha detto chiaramente che vuole essere libero, che desidera dormire soltanto con Aldo Montano e che non vuole più essere baciato. Eppure la principessa sembra non accettare ...