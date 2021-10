Ladispoli | ripavimentazione strade | al via i lavori in via Duca degli Abruzzi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Dopo il completamento di via Roma, da questa mattina sono iniziati idi rifacimento del manto stradale in via”. Con queste parole l’assessore aipubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che prosegue il piano didella rete stradale diche ha visto un investimento di tre milioni di euro da parte dell’Amministrazione comunale.“L’intervento in via– ha proseguito De Santis – è la risposta concreta alle richieste dei cittadini di questa via storica didove già, nei mesi scorsi, è stato implementato l’impianto di illuminazione. Idi rifacimento del manto stradale interesseranno sia il centro ...

L'annuncio è del sindaco Alessandro Grando che ha illustrato il piano di ripavimentazione della rete stradale di Ladispoli che per alcuni mesi trasformerà la città in un cantiere a cielo aperto. "Lunedì 27 settembre prenderà il via il più grande intervento di rifacimento del manto stradale mai visto a Ladispoli. I lavori inizieranno dalla zona di via Roma per proseguire poi su viale Italia e strade limitrofe. Poi ci si sposterà nelle zone periferiche."