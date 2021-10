L.Bilancio: Franco e Mazzotta a P.Chigi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il Ragioniere generale di Stato, Biagio Mazzotta, sono arrivati nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove è presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Entro il 20 ottobre la legge di Bilancio dovrebbe essere trasmessa al Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia, Daniele, e il Ragioniere generale di Stato, Biagio, sono arrivati nel pomeriggio a Palazzo, dove è presente anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. Entro il 20 ottobre la legge didovrebbe essere trasmessa al Parlamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Ora audizione ministro Franco su NADEF in commissione bilancio. Visibile anche da remoto in web tv - TV7Benevento : L.Bilancio: Franco e Mazzotta a P.Chigi... - CosenzaChannel : Franco #Iacucci: «Grande soddisfazione per aver portato l’Ente fuori dalla condizione strutturalmente deficitaria» - andreaugolini90 : Aumenti tasse dal 2026 tramite catasto ed altro (4 anni essendo ormai fine 2021). Probabilmente sarà prima perché c… - franco_sala : RT @MaricaGusmitta: #Terremoto #Pakistan , il bilancio del terremoto sale a 20 morti e 300 feriti La zona più devastata dal sisma è quella… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio Franco Cooperazione pubblica allo sviluppo: usciamo dalla mediocrità (11/10/2021) ...in fondo pagina) al presidente Draghi e ai ministri Di Maio e Franco perché sia data una svolta alla politica di cooperazione internazionale per lo sviluppo fin dalla prossima legge di bilancio. ...

Rally del Marocco. Prove Generali di Dakar ... ma questo… conta fino a un certo punto, perché il grande Franco non ha bisogno di troppa '... già la prima molto lunga, già un migliaio di chilometri di gara, buoni per un primo bilancio. Bella ...

L.Bilancio: Franco e Mazzotta a P.Chigi Il Tempo L.Bilancio: Franco e Mazzotta a P.Chigi Roma, 11 ott. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il Ragioniere generale di Stato, Biagio Mazzotta, sono arrivati nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove ...

Cooperazione pubblica allo sviluppo: usciamo dalla mediocrità Link2007 invita il presidente Draghi e i ministri Di Maio e Franco a dare una svolta alla politica italiana, fin dal prossimo documento di bilancio, e a destinare lo 0,30% del reddito nazionale lordo ...

...in fondo pagina) al presidente Draghi e ai ministri Di Maio eperché sia data una svolta alla politica di cooperazione internazionale per lo sviluppo fin dalla prossima legge di. ...... ma questo… conta fino a un certo punto, perché il grandenon ha bisogno di troppa '... già la prima molto lunga, già un migliaio di chilometri di gara, buoni per un primo. Bella ...Roma, 11 ott. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il Ragioniere generale di Stato, Biagio Mazzotta, sono arrivati nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dove ...Link2007 invita il presidente Draghi e i ministri Di Maio e Franco a dare una svolta alla politica italiana, fin dal prossimo documento di bilancio, e a destinare lo 0,30% del reddito nazionale lordo ...