Elisabetta Canalis per l’autunno passa ai capelli color cioccolato

(Di lunedì 11 ottobre 2021) «Brunettes have more fun». Così scrive Elisabetta Canalis accanto alla foto di rito scattata subito dopo il servizio colorazione. La showgirl e modella sarda, 43 anni, ha fatto visita con la sua bimba Skyler a uno dei prestigiosi saloni milanesi Aldo Coppola e si è fatta consigliare a dovere per la nuance capelli a prova di autunno. Archiviate, per il momento, le schiariture all over a effetto baciata dal sole, Elisabetta Canalis si è mostrata sui social con una sensuale chioma dark chocolate, illuminata solo sulle estremità da delicatissimi riflessi caramello-miele.