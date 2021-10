De Vrij via a giugno? Ecco il primo nome nella lista dell'Inter per sostituirlo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Proprio per questi motivi, secondo quanto riportato da parte del quotidiano Tuttosport, il suo nome potrebbe essere uno di quelli sacrificati sull'altare del bilancio, soprattutto dopo il passivo di ... Leggi su interdipendenza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Proprio per questi motivi, secondo quanto riportato da parte del quotidiano Tuttosport, il suopotrebbe essere uno di quelli sacrificati sull'altare del bilancio, soprattutto dopo il passivo di ...

Advertising

Triple_FCIM : Ma smettetela, de vrij miglior centrale degli ultimi anni e lo vogliamo dar via, no basta sono basito - Manusslazio1 : @schatten1133 l'odio c'è,da mancini che portò via stankovic a Milano,da hernanes,dalla champions sfumata per torti… - vivoperlinter : Il nome che potrebbe fare al caso dell'#Inter - passione_inter : ?? INTER, SACRIFICIO DE VRIJ? ??? Il centrale olandese, in scadenza nel giugno 2023, potrebbe andar via la prossima… - fas1013 : @marifcinter Secondo te se si vendesse per 100-120 milioni (De Vrij e Lautaro quindi quasi tutta plusvalenza), al n… -