Coppa Agostoni 2021: Alexey Lutsenko beffa allo sprint Matteo Trentin

Parla kazako l'edizione numero 75 della Coppa Agostoni, ultima prova del Trittico Lombardo: in quel di Lissone si impone in uno sprint a due Alexey Lutsenko, portacolori dell'Astana Premier Tech che riesce a battere Matteo Trentin. Prima ora come di consueto percorsa ad altissime velocità. Alla fine è andata via una fuga formata da sette uomini: Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Federico Burchio (Work Service Marchiol Vega) e Francesco Carollo (Mg.k Vis VPM). Il gruppo, guidato da Astana e Movistar, ha gestito al meglio il distacco, lasciandolo a circa 3?. Sullo strappo di Lissolo ha tentato l'attacco in solitaria Lorenzo ...

ValentinaArrig8 : Bello vedere sulle strade del proprio paesino e del paese dove lavori la coppa Agostoni, anche se un gran delirio s… - Gazzetta_it : Coppa Agostoni, a Lissone Lutsenko batte Trentin allo sprint - tuttobiciweb_it : La Coppa #Agostoni è di #Lutsenko che brucia Matteo #Trentin in una volata a due. Tezo posto per Alessandro #Covi c… - rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ????? Prende il via la Coppa Agostoni. Vi aspettiamo in diretta dalle ore 15.00 su Raisport ed Eurosport! #GreenTeam https… - SpazioCiclismo : Alexey Lutsenko non lascia scampo a Matteo Trentin alla #CoppaAgostoni -