Belotti via a parametro zero dal Torino: asta per il Gallo già iniziata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una storia d’amore che sta finendo nel peggiore dei modi. Andrea Belotti ed il Torino si dovrebbero separare a fine stagione, a meno di clamorose novità. Il capitano dei granata, sceso in campo poche volte per un infortunio, non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 con i piemontesi. L’ariete arrivato tanti anni fa dal Palermo, adesso, è formalmente sul calciomercato e da probabile svincolato. Urbano Cairo, in estate, chiedeva 35 milioni di euro per il suo giocatore e l’elevata richiesta ha spaventato, sempre, tutte le società interessate all’acquisto. Con la possibilità di prenderlo a zero, però, dovrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato con vecchie e nuove pretendenti. Belotti a costo zero fa gola a tante squadre: le situazioni Il Gallo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una storia d’amore che sta finendo nel peggiore dei modi. Andreaed ilsi dovrebbero separare a fine stagione, a meno di clamorose novità. Il capitano dei granata, sceso in campo poche volte per un infortunio, non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 con i piemontesi. L’ariete arrivato tanti anni fa dal Palermo, adesso, è formalmente sul calciomercato e da probabile svincolato. Urbano Cairo, in estate, chiedeva 35 milioni di euro per il suo giocatore e l’elevata richiesta ha spaventato, sempre, tutte le società interessate all’acquisto. Con la possibilità di prenderlo a, però, dovrebbe scatenarsi una vera e propriadi mercato con vecchie e nuove pretendenti.a costofa gola a tante squadre: le situazioni Ila ...

