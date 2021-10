BEI | Gelsomina Vigliotti nominata vicepresidente Sostituisce Scannapieco

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) –è da oggi la nuovaitaliana e membro del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti (BEI), prendendo il posto di Dario, che è andato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti. Il Consiglio dei governatori della BEI ha approvato la nomina sulla base della proposta formulata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano. “Sono onorata della nomina adella Banca europea per gli investimenti: la BEI è la più grande istituzione finanziaria multilaterale, la banca dell’Unione europea e il principale fornitore multilaterale di finanziamenti per il clima – ha affermato– Con l’ingente programma di investimenti destinati alla lotta ...

Fino alla data della nomina a vicepresidente della BEI, Vigliotti è stata capo della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del dipartimento del Tesoro italiano, responsabile ...