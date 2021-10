Agguato in strada a Buccinasco: un uomo ucciso a colpi di pistola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buccinasco (Milano), 11 ottobre 2021 - Un uomo di 60 anni, Paolo Salvaggio, è ucciso a Buccinasco , in via della Costituzione, angolo via Morandi. Dalle prime testimonianze, l'uomo - un pregiudicato, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021)(Milano), 11 ottobre 2021 - Undi 60 anni, Paolo Salvaggio, è, in via della Costituzione, angolo via Morandi. Dalle prime testimonianze, l'- un pregiudicato, ...

