1 minuto in Borsa 11 ottobre 2021

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Tele) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, che fanno un passo indietro. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Tenaris, che registra un rialzo dell’1,86%. Le più forti vendite si manifestano su Enel, che prosegue le contrattazioni a -2,86%. Tra le materie prime, l’oro è sostanzialmente stabile su 1.754,2 dollari l’oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia, annunciata la Produzione industriale, pari a -0,2%. È previsto domani dal Regno Unito l’annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora domani, in Germania, sarà pubblicato il dato sull’Indice ZEW. Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq ...

Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 14.708,75 punti.Wti ai massimi dal 2014. Vola Seco dopo mossa in Germania . Le Borse europee hanno aperto deboli, ma nel giro di qualchesono subito migliorate. Amsterdam guadagna lo 0,34%, Parigi lo 0,1%, mentre Francoforte cede lo 0,1% e Madrid si e' portata sui valori di venerdi'. Milano, dopo un avvio in calo dello 0,2%, ha ...Wti ai massimi dal 2014. Vola Seco dopo mossa in Germania (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - Le Borse europee hanno aperto deboli, ma nel giro di qualche minuto sono subito migliorate.