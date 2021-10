Per Letta rebus alleati Salvini controvento (Di domenica 10 ottobre 2021) La reazione dei partiti al voto è in genere fuori misura. O sono troppo trionfali (i vincitori) o troppo indulgenti (i vinti). Si capisce: è loro dovere galvanizzare la truppa nel momento della vittoria e confortarla in caso di sconfitta. Niente di male comunque in tutto ciò, se non fosse che l’eccesso di retorica può far loro prendere delle cantonate. Letta celebra il travolgente successo dei suoi a Milano, Bologna e Napoli, ma si dimentica dei centri medi e piccoli che sono la gran parte d’Italia. Qui il verdetto delle urne è stato molto meno generoso col Pd. Da parte sua, Salvini abbozza una (generica) autocritica per il passo falso accusato dal suo partito, ma s’illude che per risalire la china basti promettere scelte più tempestive dei candidati-sindaco, come se tutti i problemi della Lega (e della destra) fossero i tempi e non la qualità delle ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 ottobre 2021) La reazione dei partiti al voto è in genere fuori misura. O sono troppo trionfali (i vincitori) o troppo indulgenti (i vinti). Si capisce: è loro dovere galvanizzare la truppa nel momento della vittoria e confortarla in caso di sconfitta. Niente di male comunque in tutto ciò, se non fosse che l’eccesso di retorica può far loro prendere delle cantonate.celebra il travolgente successo dei suoi a Milano, Bologna e Napoli, ma si dimentica dei centri medi e piccoli che sono la gran parte d’Italia. Qui il verdetto delle urne è stato molto meno generoso col Pd. Da parte sua,abbozza una (generica) autocritica per il passo falso accusato dal suo partito, ma s’illude che per risalire la china basti promettere scelte più tempestive dei candidati-sindaco, come se tutti i problemi della Lega (e della destra) fossero i tempi e non la qualità delle ...

