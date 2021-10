Masters 1000 Indian Wells 2021: Sonego subito eliminato, Anderson vince in due tie-break (Di domenica 10 ottobre 2021) Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il giocatore piemontese è stato sconfitto in due set da Kevin Anderson, capace di ottenere la vittoria con lo score di 7-6(7) 7-6(3). Un match molto lottato dalla durata di due ore e nove minuti in cui non mancano i rimpianti per l’azzurro. Da un potenziale derby contro Mager, sarà Monfils-Anderson la sfida di terzo turno di questo spot del tabellone. CRONACA – Primo set caratterizzato da svariati break, che ne rendono l’esito difficile da pronosticare. Il sudafricano si procura due set point sul 6-5, ma Sonego trascina il parziale al tie-break. Qui Anderson spreca tre set point consecutivi, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzoneldi. Il giocatore piemontese è stato sconfitto in due set da Kevin, capace di ottenere la vittoria con lo score di 7-6(7) 7-6(3). Un match molto lottato dalla durata di due ore e nove minuti in cui non mancano i rimpianti per l’azzurro. Da un potenziale derby contro Mager, sarà Monfils-la sfida di terzo turno di questo spot del tabellone. CRONACA – Primo set caratterizzato da svariati, che ne rendono l’esito difficile da pronosticare. Il sudafricano si procura due set point sul 6-5, matrascina il parziale al tie-. Quispreca tre set point consecutivi, ma ...

