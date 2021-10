Maddie McCann | pm tedeschi | Sicuri al 100% che l' abbia uccisa Christian Brueckner

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sarebbe vicina alla conclusione, dopo 14 anni, l'indagine su, la bimba inglese scomparsa nel maggio del 2007, quando aveva poco più di 3 anni, da un residence a Praia de Luz, in ...

Sarebbe vicina alla conclusione, dopo 14 anni, l'indagine su, la bimba inglese scomparsa nel maggio del 2007, quando aveva poco più di 3 anni, da un residence a Praia de Luz, in Portogallo . I pm tedeschi sono convinti al '100%' che sia stata ...rapita e uccisa. I pm: 'Trovato il killer, siamo sicuri al 100%' L'ipotesi di una seconda persona che possa aver avuto qualche responsabilità nella morte di Dora Lagreca resta, quindi, ...Sarebbe vicina alla conclusione, dopo 14 anni, l'indagine su Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa nel maggio del 2007, quando aveva poco più di 3 anni, da un residence a Praia de Luz, in Portogal ...Per i pm trovato il killer: “Non c’è possibilità che sia viva” Secondo il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, che aveva già annunciato la possibile svolta nel caso relativo alla scomparsa di M ...