Lippi: “Scudetto? Milan, Napoli e Inter le più accreditate” | News (Di domenica 10 ottobre 2021) Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico dell'Italia, ha speso delle parole su chi possa vincere lo Scudetto: ecco il suo Intervento Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 ottobre 2021) Marcello, ex Commissario Tecnico dell'Italia, ha speso delle parole su chi possa vincere lo: ecco il suovento

Advertising

infoitsport : Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa - AndreaInterNews : RT @internewsit: Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa - - internewsit : Lippi: «Inter tra le 3 favorite per lo scudetto ma occhio alla Juventus». Sacchi precisa - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lippi: “Napoli, Inter e Milan le squadre più accreditate per lo scudett… - MilanPress_it : Le parole dell’ex ct?? -