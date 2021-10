La rivincita dei numeri due. In Turchia vince Bottas (Di domenica 10 ottobre 2021) La rivincita dei numeri due. Tanto vituperati, a volte spernacchiati anche da noi che non ci stancavamo di sottolineare l’enorme distanza tra Hamilton-Verstappen nei confronti dei loro secondi. Ma a Instanbul, Bottas (che ha vinto tenendo a distanza Verstappen) e Perez (terzo ma soprattutto bravo a non farsi passare da Hamilton) sono tornati non solo sul podio (primo e terzo) ma hanno avuto un peso notevole anche nella corsa al Mondiale piloti. In Turchia si è aperto ufficialmente un dibattito di quelli destinati a non finire mai: chi deve avere l’ultima parola quando si tratta di fermarsi o meno a cambiare gli pneumatici? Perché chi ha tentato l’azzardo non ha avuto il dividendo sperato mentre chi è andato “conservativo” ha portato a casa di più. Ma non sempre è stato così, basta ricordare Norris a Sochi. Partono ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladeidue. Tanto vituperati, a volte spernacchiati anche da noi che non ci stancavamo di sottolineare l’enorme distanza tra Hamilton-Verstappen nei confronti dei loro secondi. Ma a Instanbul,(che ha vinto tenendo a distanza Verstappen) e Perez (terzo ma soprattutto bravo a non farsi passare da Hamilton) sono tornati non solo sul podio (primo e terzo) ma hanno avuto un peso notevole anche nella corsa al Mondiale piloti. Insi è aperto ufficialmente un dibattito di quelli destinati a non finire mai: chi deve avere l’ultima parola quando si tratta di fermarsi o meno a cambiare gli pneumatici? Perché chi ha tentato l’azzardo non ha avuto il dividendo sperato mentre chi è andato “conservativo” ha portato a casa di più. Ma non sempre è stato così, basta ricordare Norris a Sochi. Partono ...

