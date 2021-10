Italiano: “Vlahovic è un professionista serio, mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici” (Di domenica 10 ottobre 2021) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport in cui si è soffermato anche sulla situazione di Vlahovic. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “Ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport in cui si è soffermato anche sulla situazione di. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. “Ha ancora due anni di contratto. E’ un. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Minon. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

