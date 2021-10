Indian Wells: bene Berrettini contro Tabilo. Sonego ko con Anderson (Di domenica 10 ottobre 2021) Prima vittoria assoluta a Indian Wells per Matteo Berrettini, che batte in due set un agguerrito Alejandro Tabilo e conquista i sedicesimi di finale. Non riesce a raggiungerlo Lorenzo Sonego, sconfitto in un doppio tie-break da un ispirato Kevin Anderson. Indian Wells: Matteo in controllo, Lorenzo fatica Ritorna a vincere nel circuito maggiore, dopo i quarti conquistati agli US Open, Berrettini che supera senza qualche difficoltà un buon Tabilo, all’esordio assoluto a Indian Wells. Nel primo set in particolare Matteo è costretto a servire più con la seconda che con la prima (dato inusuale per lui), ma riesce comunque a tenere un’alta resa, concedendo solo otto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Prima vittoria assoluta aper Matteo, che batte in due set un agguerrito Alejandroe conquista i sedicesimi di finale. Non riesce a raggiungerlo Lorenzo, sconfitto in un doppio tie-break da un ispirato Kevin: Matteo inllo, Lorenzo fatica Ritorna a vincere nel circuito maggiore, dopo i quarti conquistati agli US Open,che supera senza qualche difficoltà un buon, all’esordio assoluto a. Nel primo set in particolare Matteo è costretto a servire più con la seconda che con la prima (dato inusuale per lui), ma riesce comunque a tenere un’alta resa, concedendo solo otto ...

