Il principe Carlo e il summit con i fratelli Edoardo e Anna contro Andrea (Di domenica 10 ottobre 2021) Il principe Andrea è sempre più solo all'interno della royal family: dopo l'allontanamento temporaneo dagli impegni pubblici per via delle accuse di violenza sessuale, adesso anche i fratelli starebbero ventilando l'ipotesi di non farlo più «avvicinare» agli affari di famiglia. Carlo, Anna ed Edoardo, si apprende dal Sun On Sunday, avrebbero avuto un summit per decidere le sorti di quello che al momento è il membro più scandaloso di casa Windsor, più pericoloso persino di Harry e Meghan.

