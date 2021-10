Gf vip | due ex concorrenti si sposano? L’indiscrezione non lascia dubbi

(Di domenica 10 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip, due exsi? Sui social appare l’indizio che fa pensare: la loro storia è nata proprio nella Casa. Gf Vip, due ex inquilini della Casa prossimi alle nozze? Su Instagram appare un chiaro indizio: ecco la storia che fa sognare i fan. Parliamo di Rosalinda Cannavò (nome d’arte Adua Del Vesco)

... una vacanza per coppie di cinque giorni a un euro a notte in stile Grande Fratello. Il ... Lo streaming, annuncia, sarà 24 ore al giorno su Twitch, 12 su YouTube,su Facebook, 'e stiamo ...GF, Soleil Sorge dà undi picche a Nicola Pisu che bacia Miriana Trevisan Durante la festa del GFdi ieri sera, Nicola Pisu è stato indubbiamente uno dei mattatori della serata: dopo aver ...Gf vip, due ex concorrenti si sposano? Sui social appare l'indizio che fa pensare: la loro storia è nata proprio nella Casa.Ieri sera al Gf Vip un nuovo round tra le due opinioniste, ormai rivali dichiarate. E' ancora bagarre tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che se all'inizio si nascondevano dietro a una sorta di quie ...