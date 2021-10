Torino, Belotti torna ad allenarsi in gruppo (Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue la pausa nazionali, così come gli allenamenti del Torino che, domenica 17 ottobre, dovrà affrontare il Napoli di Spalletti capolista della Serie A. I granata hanno svolto questa mattina un allenamento congiunto con la Primavera granata durante la consueta sessione tecnica al Filadelfia. Una buona notizia sul fronte infermeria finalmente: Belotti è infatti tornato ad allenarsi con ilr esto della squadra. Ancora personalizzato invece per Pobega e Praet, mentre Pjaca e Verdi hanno svolto solo delle terapie. Si è fermato invece Kone, abbandonando in anticipo il campo per un problema al retto femorale. Esami in vista per lui. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Prosegue la pausa nazionali, così come gli allenamenti delche, domenica 17 ottobre, dovrà affrontare il Napoli di Spalletti capolista della Serie A. I granata hanno svolto questa mattina un allenamento congiunto con la Primavera granata durante la consueta sessione tecnica al Filadelfia. Una buona notizia sul fronte infermeria finalmente:è infattito adcon ilr esto della squadra. Ancora personalizzato invece per Pobega e Praet, mentre Pjaca e Verdi hanno svolto solo delle terapie. Si è fermato invece Kone, abbandonando in anticipo il campo per un problema al retto femorale. Esami in vista per lui. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

