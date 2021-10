Spagna-Francia, Deschamps: “Pogba dovrà difendere di più senza Rabiot” (Di sabato 9 ottobre 2021) Domani la Francia affronterà la Spagna nella finale di Nations League. L’allenatore dei francesi, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza per presentare la gara: “Loro giocheranno con una difesa a quattro, di solito giocano col 4-3-3. Tutto è possibile, ci sono tante opzioni a disposizione. Rabiot? Posso solo dire che questa mattina abbiamo fatto altri test, alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sente la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti”. Il tecnico francese ha parlato poi di vari singoli, suoi e avversari: “Dove giocherà Pogba? Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Domani laaffronterà lanella finale di Nations League. L’allenatore dei francesi, Didier, ha parlato in conferenza per presentare la gara: “Loro giocheranno con una difesa a quattro, di solito giocano col 4-3-3. Tutto è possibile, ci sono tante opzioni a disposizione.? Posso solo dire che questa mattina abbiamo fatto altri test, alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sente la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti”. Il tecnico francese ha parlato poi di vari singoli, suoi e avversari: “Dove giocherà? Non cambieremo molto.non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione.avrà maggiori ...

