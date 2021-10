Sonia Bruganelli e Adriana Volpe | scintille in tv | ecco tutta la verità

(Di sabato 9 ottobre 2021), produttrice e moglie di Paolo Bonolis, nonché controverso personaggio social e “caratterino tutto pepe”, è ufficialmente arrivata ai ferri corti con la show-girl, compagna di avventura al Gf Vip.(Getty Images) EItalia da qualche settimana sta assistendo a momenti di televisione per così dire “cult”, con le due avvenenti donne, in veste di opinioniste del reality più famoso del Bel Paese, che si stanno “sbranando” sul piccolo schermo. Scenario del “duello rusticano” è il Grande Fratello Vip, testimone della lotta tra due donne agguerrite è Alfonso Signorini, padrone di casa, che non ci pensa affatto a fare da paciere. Altrimenti in che modo ...

Advertising

zazoomblog : Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: “La verità della foto con Magalli viene a galla”. La risposta è lapidaria -… - FQMagazineit : Adriana Volpe a Sonia Bruganelli: “La verità della foto con Magalli viene a galla”. La risposta è lapidaria - zazoomblog : Sonia Bruganelli cattivissima con Adriana Volpe: “Io tornerò al mio lavoro tu non lo so” - #Sonia #Bruganelli… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - BaritaliaNews : Gf Vip, Sonia Bruganelli parole di fuoco contro la Volpe “Non viene a galla solo la verità ma anche …” -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Al centro della discussione che ha messoe Adriana Volpe una contro l'altra, c' sempre la famigerata foto scattata dalla moglie di Paolo Bonolis insieme a Giancarlo ...GF Vip 6 : ultime news e gossip . Le due opinioniste fisse del reality show di Canale 5,e Adriana Volpe , hanno litigato di nuovo in tv durante l'ultima puntata per la gioia del conduttore tv Alfonso Signorini . Ma di venerdì non c'è trippa per gatti. Il Grande Fratello ...Questa volta Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno davvero superato se stesse con dei look incredibili all'ottava puntata del GF Vip!Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le opinioniste del Grande Fratello Vip, scelte da Alfonso Signorini per questa edizione. La moglie di Bonolis, ormai giorni fa, ha postato una foto con il ‘nemico ...