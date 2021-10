(Di sabato 9 ottobre 2021) Si trova fra le 5 e le 11 miglia dalla costa, in una zona dove ci sono le piattaforme di estrazione di gas. Ladei biologi del Cestha, il Centro sperimentale per la tutela degli habitat di Cervia

Advertising

fanpage : Se dovesse essere confermato, si tratterebbe di una scoperta rivoluzionaria! - robertozoppi68 : RT @RaiNews: Avvistati numerosi giovani esemplari, progetto per proteggerli - Manolaelle : RT @fanpage: Se dovesse essere confermato, si tratterebbe di una scoperta rivoluzionaria! - andreastoolbox : Scoperta una nursery di squali grigi al largo di Ravenna - Rai News - RaiNews : Avvistati numerosi giovani esemplari, progetto per proteggerli -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta una

Agenzia ANSA

... convocata in caserma conscusa, ormai sicura di non essere piùvisti gli anni di finzione senza verifiche, ha dimostrato di leggere e firmare normalmente alcuni documenti. Tutte le ...Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy prenderàdelle pasticche che le sono state ... Lo Spencer entrerà nel panico e non saprà come reagire a questa sconcertante. La prossima ...Le indagini dei Carabinieri hanno avuto inizio diversi mesi fa quando, a seguito di una lite di vicinato, i militari si sono resi conto che, dalla descrizione dei fatti, la donna aveva compiuto, con e ...Forte di un medagliere di argenti e bronzi conquistati, Lucrezia Bandini, con tenacia ed entusiasmo, si afferma in questa particolare disciplina e diventa portavoce dei suoi valori positivi dove aggre ...