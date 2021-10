Record visitatori per GIS 2021, 8ª edizione Giornate sollevamento e trasporti eccezionali (Di sabato 9 ottobre 2021) Piacenza, 9 ott. (Adnkronos) – Chiusura con il Record di visitatori per il GIS, l’8ª edizione delle Giornate Italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, che chiude i battenti oggi al Piacenza Expo. Oltre 12 mila gli ingressi registrati durante la tre giorni dedicata ai settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. “Nella sola giornata di venerdì”, dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice della fiera, “abbiamo registrato un numero di visitatori pari a quello avuto nell’intera edizione del GIS 2019”. Numeri incontrovertibili, “visto che la nostra fiera è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Piacenza, 9 ott. (Adnkronos) – Chiusura con ildiper il GIS, l’8ªdelleItaliane dele dei, che chiude i battenti oggi al Piacenza Expo. Oltre 12 mila gli ingressi registrati durante la tre giorni dedicata ai settori deldi materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e. “Nella sola giornata di venerdì”, dichiara Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, società organizzatrice della fiera, “abbiamo registrato un numero dipari a quello avuto nell’interadel GIS 2019”. Numeri incontrovertibili, “visto che la nostra fiera è ...

