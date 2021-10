Polonia fuori dall’Ue? Non è come la Brexit | noi tentati di cacciarli | loro non vogliono andarsene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 ottobre 2021) Si fa presto a dire Polexit, dopoè andata a finire la, che pareva un’assurdità e che invece s’è fatta. “Laapre di fatto la procedura di uscita dall’Unione europea”: è la lettura che molti danno di una sentenza della Corte costituzionale di Varsavia, secondo la quale alcune norme Ue non sono compatibili con la Costituzione del Paese. Il verdetto dei giudici supremi polacchi viola un principio fondamentale dell’Unione europea, cioè che la normativa comune prevale su quelle nazionali – che si devono adeguare (e non viceversa). In realtà, quella lettura non è corretta: lal’Ungheria e, in misura minore, altri Paesi del Gruppo di Visegrad o vicini ad essi stanno ‘tirando la corda’ delle relazioni con l’Ue, sullo stato di diritto, la libertà d’espressione, l’accoglienza ...