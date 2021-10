Omicidio a Catania, Giuseppe Dell'Arte trovato morto in un garage (Di sabato 9 ottobre 2021) Giallo a Catania, dove il cadavere di un Giuseppe Dell'Arte , 43 anni, è stato trovato dai carabinieri in un garage in via Fiume, nel quartiere di Piccanello. Sul corpo diverse ferita di arma da ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Giallo a, dove il cadavere di un, 43 anni, è statodai carabinieri in unin via Fiume, nel quartiere di Piccanello. Sul corpo diverse ferita di arma da ...

Advertising

boborobo88 : Catania: cadavere con ferite d'arma da taglio ritrovato in un garage - QuotidianPost : Omicidio a Catania: trovato senza vita un 42enne - QdSit : Omicidio a Catania, chi era la vittima, movente ed ipotesi Era un geometra incensurato di 42 anni, Giuseppe Dell'Ar… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Omicidio a Catania, la vittima un geometra di 42 anni. Il corpo ritrovato in un garage del quartiere Picanello https://t… - TgrRaiSicilia : Omicidio a Catania, la vittima un geometra di 42 anni. Il corpo ritrovato in un garage del quartiere Picanello -