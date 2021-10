LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: 100 chilometri al traguardo (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.02 Molto attiva la Deceuninck Quick-Step all’inseguimento. 14.00 100 chilometri al traguardo. 13.58 La prossima salita che verrà affrontata sarà quella di Dossena, 11 chilometri al 6,2% di pendenza media. 13.55 Annunciato il ritiro di Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen). Le sue condizioni dopo la caduta non facevano sicuramente sperare in una ripresa della corsa. 13.52 Scende a 3’30” il vantaggio dei primi dieci. 13.49 Il Berbenno non ha creato troppi grattacapi ai corridori. Salita abbastanza pedalabile, appena conclusa dai primi dieci. 13.45 Il gruppo di testa ha quasi concluso la scalata del Berbenno. 13.43 Il vantaggio della fuga scende per la prima volta sotto i quattro ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.02 Molto attiva la Deceuninck Quick-Step all’inseguimento. 14.00 100al. 13.58 La prossima salita che verrà affrontata sarà quella di Dossena, 11al 6,2% di pendenza media. 13.55 Annunciato il ritiro di Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen). Le sue condizioni dopo la caduta non facevano sicuramente sperare in una ripresa della corsa. 13.52 Scende a 3’30” il vantaggio dei primi dieci. 13.49 Il Berbenno non ha creato troppi grattacapi ai corridori. Salita abbastanza pedalabile, appena conclusa dai primi dieci. 13.45 Il gruppo di testa ha quasi concluso la scalata del Berbenno. 13.43 Il vantaggio della fuga scende per la prima volta sotto i quattro ...

