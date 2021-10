Inter, sospiro di sollievo: Lautaro si allena regolarmente in Nazionale (Di sabato 9 ottobre 2021) Lautaro Martinez è stato regolarmente presente all’ultima seduta di allenamenti dell’Argentina, agli ordini del c.t. Lionel Scaloni. sospiro di sollievo anche in casa nerazzurra. L’affaticamento muscolare accusato dall’attaccante nell’ultima sgambata prima di partire con destinazione Asuncion ha allertato anche lo staff medico nerazzurro, che però ha accolto con sollievo la decisione di Scaloni di non rischiare il bomber. Ancora più sollievo genera la notizia del rapido recupero, testimoniato dalla presenza di Lautaro alla seduta defaticante predisposta ieri dal c.t. albiceleste per tutti quelli che contro l’Albirroja hanno riposato. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021)Martinez è statopresente all’ultima seduta dimenti dell’Argentina, agli ordini del c.t. Lionel Scaloni.dianche in casa nerazzurra. L’affaticamento muscolare accusato dall’attaccante nell’ultima sgambata prima di partire con destinazione Asuncion ha allertato anche lo staff medico nerazzurro, che però ha accolto conla decisione di Scaloni di non rischiare il bomber. Ancora piùgenera la notizia del rapido recupero, testimoniato dalla presenza dialla seduta defaticante predisposta ieri dal c.t. albiceleste per tutti quelli che contro l’Albirroja hanno riposato. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

