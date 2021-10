Film italiani in uscita: da È stata la mano di Dio e Freaks Out, quando li vedremo (Di sabato 9 ottobre 2021) «La realtà non mi piace più. La realtà è scadente…», si dice nel più bello tra i nuovi Film italiani in uscita nei cinema. Ovvero, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Perché, se la realtà contemporanea non è certo brillante, tornare in sala può aiutarci a immaginare, fantasticare e a desiderare ancora… Paolo Sorrentino con il Leone d’Argento/Gran Premio della Giuria e Filippo Scotti con il Premio Mastroianni. “È stata la mano di Dio” ha vinto due premia al Festival di Venezia 2021: adesso è il più atteso tra i nuovi Film italiani. E gli altri? Scoprili nel nostro articolo… Foto Getty È stata la mano di Dio: da un Oscar all’altro Il Film del premio Oscar (per La grande ... Leggi su amica (Di sabato 9 ottobre 2021) «La realtà non mi piace più. La realtà è scadente…», si dice nel più bello tra i nuoviinnei cinema. Ovvero, Èladi Dio di Paolo Sorrentino. Perché, se la realtà contemporanea non è certo brillante, tornare in sala può aiutarci a immaginare, fantasticare e a desiderare ancora… Paolo Sorrentino con il Leone d’Argento/Gran Premio della Giuria e Filippo Scotti con il Premio Mastroianni. “Èladi Dio” ha vinto due premia al Festival di Venezia 2021: adesso è il più atteso tra i nuovi. E gli altri? Scoprili nel nostro articolo… Foto Getty Èladi Dio: da un Oscar all’altro Ildel premio Oscar (per La grande ...

