«Di corsa con Gian Maria Mazzola», domenica a Sotto il Monte (Di sabato 9 ottobre 2021) domenica mattina a Sotto il Monte Giovanni XXIII si svolgerà la marcia non competitiva Fiasp «Di corsa con Gian Maria Mazzola», con partenza e arrivo alla sede di HServizi spa (via Privata Bernasconi 13, zona industriale). Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 ottobre 2021)mattina ailGiovanni XXIII si svolgerà la marcia non competitiva Fiasp «Dicon», con partenza e arrivo alla sede di HServizi spa (via Privata Bernasconi 13, zona industriale).

Advertising

carmelitadurso : Sì, lo ammetto. Ieri sera con il #whatsappdown e l’#instagramdown sono stata tra quelli che è corsa qui per capire… - InterClubIndia : RT @RiccardoDanna1: #Marotta: '#Dybala? #Zamparini mi chiamò e mi disse 'guarda vieni in fretta perché è venuto #Thohir e stiamo chiudendo… - kkulfm6I3 : @spezialmente affetto e mezzo infarto per la corsa con gli zaini pesanti - PavAradis : @alexcheche11 @EnricoTurcato Talmente basso che è l’unico che la scorsa stagione ha avuto una corsa al titolo degna… - Massi2712 : RT @felicya999: buon pomeriggio fren ?? mentre torno dalla corsa noto che ristorante, non dico quale, che già il 6 agosto aveva affisso un c… -