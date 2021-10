Cous cous dolce ai frutti di bosco. Esotico dessert (Di sabato 9 ottobre 2021) cous cous dolce ai frutti di bosco (foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantin). INGREDIENTI X 4:250 g cous cous 2 arance (il succo) 1 limone (il succo) 2 lime (il succo) 1 cucchiaio di miele 1 cucchiaino di cannella in polvere anice e cardamomo in polvere 150 g lamponi 150 g more 250 g fragole 1 manciata di mandorle tostate e tritate qualche dattero Medjoul a pezzetti 1/2 tavoletta di cioccolato fondente a scaglie Procedimento Stendete il cous cous in una ciotola, bagnatelo con il succo degli agrumi mixato appena con il miele, copritelo con pellicola e lasciatelo riposare per una ventina di ... Leggi su iodonna (Di sabato 9 ottobre 2021)aidi(foto di Federico Miletto, lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantin). INGREDIENTI X 4:250 g2 arance (il succo) 1 limone (il succo) 2 lime (il succo) 1 cucchiaio di miele 1 cucchiaino di cannella in polvere anice e cardamomo in polvere 150 g lamponi 150 g more 250 g fragole 1 manciata di mandorle tostate e tritate qualche dattero Medjoul a pezzetti 1/2 tavoletta di cioccolato fondente a scaglie Procedimento Stendete ilin una ciotola, bagnatelo con il succo degli agrumi mixato appena con il miele, copritelo con pellicola e lasciatelo riposare per una ventina di ...

