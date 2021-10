Controlli nella zona della movida | un arresto e una denuncia nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Una persona arrestata e il titolare di una paninotecato. È il bilancio di una serie dieffettuati dai carabinieri a Torre Annunziata (Napoli). I militaricompagnia oplontina hanno identificato 139 persone e setacciato 87 veicoli. Insieme al personale del reggimento Campania, del nucleo elicotteri di Pontecagaano (Salerno) e del gruppo tutela del lavoro di Napoli hanno eseguito verifiche nelle zonee quelle maggiormente frequentate dai giovani, in particolare via Gino Alfani e il lungomare Marconi. Il titolare di una paninoteca è statoto per violazioni alla normativa sul lavoro e per il mancato rispetto del protocollo anti-Covid. Tra i camerieri c’era anche un lavoratore ‘‘in nero”. Le ...