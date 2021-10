Blackout totale in Libano, le due principali centrali elettriche restano senza rifornimenti (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Libano è in Blackout. Da diverse ore il Paese sta fronteggiando una nuova emergenza legata ad una crisi del carburante che ha bloccato il lavoro delle centrali elettriche. L’emergenza potrebbe durare anche diversi giorni; al momento sono circa 6milioni le persone rimaste senza elettricità in tutto il Paese. Blackout in Libano: si fermano le centrali elettriche Da diverse ore il Libano sta fronteggiando una nuova emergenza: l’intero Paese è in stato di Blackout dopo che due delle più importanti centrali elettriche hanno smesso di funzionare. Come riferito dall’emittente televisiva LBC, la crisi sarebbe iniziata nel primo pomeriggio di sabato dopo che le ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilè in. Da diverse ore il Paese sta fronteggiando una nuova emergenza legata ad una crisi del carburante che ha bloccato il lavoro delle. L’emergenza potrebbe durare anche diversi giorni; al momento sono circa 6milioni le persone rimasteelettricità in tutto il Paese.in: si fermano leDa diverse ore ilsta fronteggiando una nuova emergenza: l’intero Paese è in stato didopo che due delle più importantihanno smesso di funzionare. Come riferito dall’emittente televisiva LBC, la crisi sarebbe iniziata nel primo pomeriggio di sabato dopo che le ...

