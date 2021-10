A - 1 donne al via, Sylla: 'Che concorrenza. Speriamo sia difficile, il pubblico merita spettacolo' (Di sabato 9 ottobre 2021) La stagione 2021 - 22 è iniziata senza di lei. La festa europea è durata poco per Miriam Sylla, costretta a fermarsi per un problema a un ginocchio per cui si sta curando a Siviglia. Anche la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) La stagione 2021 - 22 è iniziata senza di lei. La festa europea è durata poco per Miriam, costretta a fermarsi per un problema a un ginocchio per cui si sta curando a Siviglia. Anche la ...

Advertising

AnnaAscani : Al via il #FondoImpresaDonna, voluto dal @MISE_GOV, da 40 mln di €, al quale si aggiungeranno i 400 mln previsti da… - mbbelluco : RT @Gazzetta_it: A-1 donne al via, Sylla: 'Che concorrenza. Speriamo sia difficile, il pubblico merita spettacolo' - Gazzetta_it : A-1 donne al via, Sylla: 'Che concorrenza. Speriamo sia difficile, il pubblico merita spettacolo' - crlggg : La calma prima della tempesta - Anna26648966 : @MediasetTgcom24 100anni ( minimo) di lotte per i diritti, donne che hanno subito di tutto per avere diritto di par… -