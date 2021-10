Whirlpool | appello Sindacati a Governo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilsostenga la nostra richiesta di spostare la tagliola del 15 ottobre e confermi la presenza di Invitalia nel consorzio. Lo scrivono Fim, Fiom, Uilm in merito alla vertenza. “Nell’incontro tenutosi oggi al Ministero dello Sviluppo Economico è emerso con chiarezza che il consorzio interessato a reindustrializzare il sito di Napoli, per costituirsi, ha bisogno di un lasso di tempo maggiore di quello scarsissimo messo a disposizione dalla procedura di licenziamento in corso”, si legge in una nota dei. “D’altronderibadisce la volontà di chiudere la procedura il giorno 15 ottobre, data dopo la quale avrebbe la possibilità di inviare le lettere di licenziamento. Come sindacato abbiamo avanzato due richieste precise: achiediamo di spostare il ...