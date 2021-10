Van Gaal | «De Ligt è risorto dalle tenebre ma ha un concorrente incredibile»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Louis van, ct dell’Olanda, ha parlato di Matthijs dein conferenza stampa. Le parole sul difensore della Juve Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell’Olanda Louis Vanha speso parole importanti nei confronti di Matthijs de. Il commissario tecnico ha sottolineato la crescita del difensore della Juventus, rilasciando queste dichiarazioni. «De, ho visto dei progressi. Però ha uncome Stefan de Vrij, protagonista in due delle tre precedenti partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

