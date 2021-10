Serie C, Girone C: il programma dell’ottava giornata, la situazione e le dirette tv (Di venerdì 8 ottobre 2021) È tutto pronto per l’ottava giornata della Serie C nel Girone C. Tante ed interessanti le sfide poste sul ricco menù di questo raggruppamento così avvincente: la capolista Bari è chiamata ad affrontare la Turris, una delle inseguitrici che attendono un passo falso dei Galletti per accorciare sul battistrada pugliese. Un Avellino in crisi di risultati, invece, ospita una Virtus Francavilla sempre più lanciata all’inseguimento dei biancorossi, mentre il Monopoli cerca punti contro il Campobasso. Match scottante tra Palermo e Foggia, con Zeman che vuole “razziare” il Renzo Barbera. Sfide interessanti tra Catania-Juve Stabia e ACR Messina-Monterosi, mentre in basso Latina-AZ Picerno e Potenza-Fidelis Andria mettono in palio un tris di punti per sperare in un futuro migliore. Serie C, Girone C: le sfide ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) È tutto pronto per l’ottavadellaC nelC. Tante ed interessanti le sfide poste sul ricco menù di questo raggruppamento così avvincente: la capolista Bari è chiamata ad affrontare la Turris, una delle inseguitrici che attendono un passo falso dei Galletti per accorciare sul battistrada pugliese. Un Avellino in crisi di risultati, invece, ospita una Virtus Francavilla sempre più lanciata all’inseguimento dei biancorossi, mentre il Monopoli cerca punti contro il Campobasso. Match scottante tra Palermo e Foggia, con Zeman che vuole “razziare” il Renzo Barbera. Sfide interessanti tra Catania-Juve Stabia e ACR Messina-Monterosi, mentre in basso Latina-AZ Picerno e Potenza-Fidelis Andria mettono in palio un tris di punti per sperare in un futuro migliore.C,C: le sfide ...

