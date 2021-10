[PSVITA] Rilasciato il plugin MAFU-I Versione 2.0-Alpha.1 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo un’anno dall’ultima Versione, lo sviluppatore Rufis01 ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di MAFU-I con la nuova Versione 2.0 Alpha 1.MAFU-I acronimo di Magic Automatic Fake User Input è un plugin per PSVITA che ti consente di registrare l’input che fornisci alla tua PSVITA e riprodurlo ogni volta che ne hai bisogno.La cattura verrà salvata inur0:/data/MAFU-I/capture.dat Utilizzo Premi R + CERCHIO + SINISTRAper catturare, premilo di nuovo per salvare Premi R + CERCHIO + DESTRAper riprodurre, premilo di nuovo per fermarti prima MAFU-I fornisce un’integrazione con déjàvu Se dejavu.skprxè presente, saranno disponibili altre due scorciatoie Premi R + TRIANGOLO + SINISTRAper salvare ... Leggi su gamesandconsoles (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo un’anno dall’ultima, lo sviluppatore Rufis01 haun nuovo aggiornamento di-I con la nuova2.01.-I acronimo di Magic Automatic Fake User Input è unperche ti consente di registrare l’input che fornisci alla tuae riprodurlo ogni volta che ne hai bisogno.La cattura verrà salvata inur0:/data/-I/capture.dat Utilizzo Premi R + CERCHIO + SINISTRAper catturare, premilo di nuovo per salvare Premi R + CERCHIO + DESTRAper riprodurre, premilo di nuovo per fermarti prima-I fornisce un’integrazione con déjàvu Se dejavu.skprxè presente, saranno disponibili altre due scorciatoie Premi R + TRIANGOLO + SINISTRAper salvare ...

