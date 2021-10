PS5 e Haven Studios: Jade Raymond sul primo progetto che avrà contenuti generati dagli utenti (Di venerdì 8 ottobre 2021) In un'intervista con GamesIndustry, Jade Raymond ha parlato del suo primo progetto sotto lo studio Haven Studios. Finora sappiamo che si tratta di un nuovo gioco e che è stata conclusa una collaborazione con Sony Interactive Entertainment pertanto, il titolo apparirà esclusivamente per PlayStation 5. Secondo Raymond, si tratta di un progetto ambizioso per dimostrare le capacità di PS5. Di conseguenza, la dimensione del gioco potrebbe essere enorme. Ha indicato che la tecnologia di streaming avrà un ruolo nell'implementazione. Prima che Raymond fondasse il suo studio a marzo, era a capo del dipartimento giochi di Google. In questo settore, può fare affidamento su una preziosa esperienza e incorporarla nella ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 ottobre 2021) In un'intervista con GamesIndustry,ha parlato del suosotto lo studio. Finora sappiamo che si tratta di un nuovo gioco e che è stata conclusa una collaborazione con Sony Interactive Entertainment pertanto, il titolo apparirà esclusivamente per PlayStation 5. Secondo, si tratta di unambizioso per dimostrare le capacità di PS5. Di conseguenza, la dimensione del gioco potrebbe essere enorme. Ha indicato che la tecnologia di streamingun ruolo nell'implementazione. Prima chefondasse il suo studio a marzo, era a capo del dipartimento giochi di Google. In questo settore, può fare affidamento su una preziosa esperienza e incorporarla nella ...

