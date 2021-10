Operaio muore cadendo in vasca per il mosto

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ancora una morte sul lavoro. Undi 30 anni è morto ieri sera dopo essere caduto in unapiena dimentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria, in ...

Advertising

HuffPostItalia : Operaio muore cadendo in una vasca piena di mosto: aveva 30 anni - RaiNews : L'incidente in una azienda di Andria - Agenzia_Ansa : FLASH | Cade da impalcatura, operaio muore nel Reggiano #ANSA - TgrRaiTrentino : Incidente sul lavoro, un operaio precipita e muore a Lavarone. La caduta fatale poco dopo le 10,30 in un cantiere e… - ffortuzzi : RT @ValerioMinnella: > «La procura di Trani ha aperto un’inchiesta. L'ipotesi di reato e' omicidio colposo con la violazione delle norme pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio muore

Undi 30 anni è morto ieri sera dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria, in Puglia. L'è stato prima ...La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro se l'sia caduto in una vasca per la preparazione del vino o di sughi pronti. A dare l'allarme sono stati gli altri ...I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana, oggi 8 ottobre 2021, sono 275 su 17.515 test di cui 8.108 tamponi molecolari e 9.407 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi e' 1,57% (3,7% sulle pr ...Indaga per omicidio colposo con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la procura di Trani, dopo la morte di un uomo di 30 anni che, ieri pomeriggio, stava lavorando i ...