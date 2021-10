Nobel per la Pace 2021: chi sono Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'8 ottobre del 2021 è il giorno che passerà alla storia per l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2021 a due giornalisti: sono Maria Ressa e Dmitry Muratov. sono due giornalisti e il prestigioso riconoscimento è arrivato in virtù del loro impegno finalizzato alla salvaguardia della libertà di espressione, requisito necessario ai fini della democrazia e presupposto per una situazione di Pace possa essere duratura nel tempo. Le loro due candidature hanno prevalso su oltre 300 nomi che concorrevano ai fini dell'assegnazione. Maria Ressa, Premio Nobel per la Pace 2021 Maria Ressa ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'8 ottobre delè il giorno che passerà alla storia per l'assegnazione del Premioper laa due giornalisti:due giornalisti e il prestigioso riconoscimento è arrivato in virtù del loro impegno finalizzato alla salvaguardia della libertà di espressione, requisito necessario ai fini della democrazia e presupposto per una situazione dipossa essere duratura nel tempo. Le loro due candidature hanno prevalso su oltre 300 nomi che concorrevano ai fini dell'assegnazione., Premioper la...

Advertising

amnestyitalia : Nobel per la pace: premiata la libertà di informazione in ambienti ostili al giornalismo indipendente. Maria Ressa… - Avvenire_Nei : Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah «Per la sua appassionata e risoluta narrazione degli… - RaiCultura : Il Premio #Nobel 2021 per la Letteratura va ad Abdulrazak #Gurnah, 'per la sua intransigente e profonda analisi deg… - sunrisesrose : RT @OttobreInfo: Il premio Nobel ai giornalisti ci dice anche che per l'Occidente ce ne sono altri che possono tranquillamente stare in car… - bastrikdoriang2 : RT @ANPIColleferro: ???????????? ?????????? ?????? ???? ???????? ?????????????? Il premio Nobel per la Pace 2021 a #MariaRessa e #DmitryMuratov. “Per i loro sforzi… -