Lobby nera:Ciocca,ho dato mandato denunciare Jonghi Lavarini (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Ho dato oggi mandato ai miei legali di predisporre una denuncia nei confronti di Jonghi Lavarini in caso abbia commesso un reato utilizzando il mio nome": lo ha spiegato all'ANSA l'europarlamentare ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Hooggi manai miei legali di predisporre una denuncia nei confronti diin caso abbia commesso un reato utilizzando il mio nome": lo ha spiegato all'ANSA l'europarlamentare ...

DavidPuente : Ok! Quelli di @fanpage avrebbero consegnato ai personaggi dell'inchiesta 'Lobby Nera' un trolley contenente non i s… - adrianobiondi : Stasera andremo online (e in tv a @PiazzapulitaLA7) con la seconda puntata dell'inchiesta Lobby Nera, centrata su c… - PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - planetpaul65 : RT @DavidPuente: Ok! Quelli di @fanpage avrebbero consegnato ai personaggi dell'inchiesta 'Lobby Nera' un trolley contenente non i soldi de… - AlessandroBonon : Lobby nera: i pm acquisiscono i filmati della seconda puntata di Fanpage - Cronaca - ANSA -